De esta manera, está pendiente que se defina la carpeta de investigación iniciada en contra del ex secretario Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray Caso, así como del ex presidente Enrique Peña Nieto, aunque el Ministerio Público –en caso de no contar con pruebas suficientes que acrediten la participación del ex mandatario– puede decidir sólo acusar a uno de ellos por enriquecimiento ilícito, desvíos de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la defensa de Lozoya Austin ha buscado que las entregas de una residencia que se localiza en la colonia Lomas de Bezares, con un valor estimado en más de 35 millones de pesos, y una residencia en el puerto turístico de Ixtapa Zihuatanejo, con valor de 2 millones de dólares, sean lo que cubra el daño patrimonial que las acciones del ex director de Pemex causó al otorgarle contratos a la empresa brasileña Odebrecht y también con la compra de Agronitrogenados (una compañía en quiebra y sin funcionar durante una década) con un sobreprecio de más de 200 millones de dólares.

Estas acciones son independientes de los casos que enfrentan el empresario y accionista mayoritario de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, quien se benefició de la venta de Agronitrogenados, y por los sobornos que recibió el ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury.