¿No fue una irresponsabilidad y un abuso bloquear a un mandatario que no lleva escoltas armadas y que se ha hecho el propósito de no reprimir? ¿Se hubieran atrevido a hacer algo así con Felipe Calderón? ¿No abre esto la puerta a atentados futuros? ¿Por qué tratar así al político que derogó la reforma educativa de Peña y que liberó a los maestros encarcelados por protestar?

Si la sección 7 de Chiapas de la CNTE no quiere acabar en la misma trinchera de Claudio X. González debería revisar a quién le sirven sus métodos de lucha. ¿De veras no les preocupó a los bloqueadores de la CNTE que la derecha mexicana y los medios que siempre los han atacado, en esta ocasión estuvieran tan abiertamente con ellos?

Me temo que el combativo dirigente de maestros que airadamente exige me desdiga no entendió mi caricatura. Lo que implica mi cartón es que ciertas acciones de los grupos radicales de izquierda terminan haciéndole el juego a la derecha. Es el caso, tanto de la candidatura de Yaku Pérez en Ecuador (que le dio el triunfo al neoliberal Lasso) como del bloqueo de la CNTE a López Obrador que le hizo el día a la derecha mexicana y les dio argumentos a los partidarios de la mano dura.

AMLO ha dicho que en las dirigencias de la CNTE en Chiapas y Michoacán hay intereses creados . ¿Por qué estas dirigencias no desmienten al Presidente o por qué no nos dicen con claridad qué es lo que están peleando? ¿Por qué quieren resolver sus demandas a puerta cerrada?

Por último, ¿de dónde saca el dirigente michoacano de la CNTE la autoridad para exigirme que aporte pruebas o me desdiga de un cartón que él leyó mal?

Rafael Barajas El Fisgón

Critica la cultura política

En Alemania, en plena gran depresión y poco antes de la subida al poder del Partido Nazi con Hitler en 1933, se veía a los militantes como un grupo cualquiera de facinerosos, violentos y sanguinarios sí, pero inocuos a largo plazo, una especie de rebeldes sin causa. Pocos años se necesitaron para que la historia expusiera descarnadamente la verdadera esencia de estos grupos.

Racismo, intolerancia de todo tipo, odio virulento contra minorías de preferencia sexual diversa, de género, de religión; violencia y sadismo como medio de acabar con los otros así como una superioridad sacada de sus cojones, que según les dio el plan de Dios .

La visita del fascista grupo Vox no sorprende, tampoco el numerito que miramos de los lamebotas de siempre, haciendo caravanas hasta tronarse el espinazo.

Asusta, sí, la falta de educación política del ciudadano medio que no saben siquiera lo que significa comunismo , pues si los interrogas responden muchos como Lourdes, mi vecina, cuando le pido que me explique ese régimen político: Ay, no sé, pero no quiero vivir así . ¡Púmbale! Fin del diálogo. La consigna es educar a todo el que se deje, de otro modo no sabremos hacer frente a los señores de horca y cuchillo tan interesados en meter las narices en nuestro país para luego intentar depredarlo.

Estar alertas también de sus achichincles, los Miramón y Mejía, pues una vez balconeado, será más fácil develar sus jugadas.

No, no hay enemigo pequeño si queremos ir a la vanguardia

Rebeca González A.