Impedir la extinción no es suficiente , reiteró Grace, quien explicó que el Estatus Verde permite visibilizar el trabajo oculto de la protección de especies .

El Estatus Verde de las Especies tiene dos objetivos: medir la regeneración de las especies, algo que no se ha hecho hasta ahora , y conocer el impacto de los programas de conservación, explicó Molly Grace, coordinadora del grupo de trabajo de la UICN sobre esta nueva clasificación, en rueda de prensa en el Congreso Mundial de la Naturaleza en Marsella, Francia.

Cuatro estados del norte del país, incluidos Nueva York y Nueva Jersey, empezaron el fin de semana del Día del Trabajo escarbando entre los escombros provocados por el diluvio, que causó la muerte de más de 44 personas y provocó la paralización del transporte público en la ciudad de Nueva York.

Biden visitará el martes Nueva Jersey y Nueva York, devastadas por la tormenta, pocos días después de haber viajado a Luisiana, donde el fenómeno tocó tierra hace casi una semana. Su viaje al noreste incluirá Manville, Nueva Jersey y el barrio de Queens en la ciudad de Nueva York, indicó la Casa Blanca.

El número de muertos confirmados por el huracán en Luisiana aumentó a 12 ayer, informó el gobernador Bel Edwards en conferencia de prensa. Advirtió que esas cifras podrían subir porque muchas personas dependen de la energía de los generadores, pues cuatro de los 12 decesos se atribuyen al monóxido de carbono, precisó el gobernador.

Más de 718 mil 500 usuarios de Luisiana siguen sin electricidad, por debajo de los 1.1 millones de personas que el huracán Ida dejó inicialmente a oscuras, agregó el gobernador.

Después de que Biden mencionó la posibilidad de utilizar un crucero para alojar a los trabajadores que tratan de restablecer la electricidad, la compañía Bahamas Paradise Cruise Line señaló que desplegaría su buque insignia Grand Classica en Nueva Orleans para alojar a mil 500 trabajadores de primera línea en virtud de un acuerdo de flete con Entergy Corp.

En Luisiana se produjeron dos nuevas muertes entre ancianos de una residencia que fueron evacuados de una bodega en Tangipahoa Parish, que es investigada por denuncias de malas condiciones.

Un derrame de petróleo de más de 22 kilómetros de largo fue descubierto en el Golfo de México tras el paso de Ida. El vertido se encuentra cerca de la localidad costera de Port Fourchon, en Luisiana, donde Ida tocó tierras estadunidenses por primera vez.

Según el diario The New York Times, que cita a un teniente de la Guardia Costera de Estados Unidos, se cree que el derrame de crudo procede de un gasoducto en desuso de la empresa Talos Energy Inc.