Domingo 5 de septiembre de 2021, p. 25

Tlapa de Comonfort, Gro., Los campesinos guerrerenses que abandonan sus comunidades indígenas para trabajar en los campos agrícolas del norte del país viven en la zozobra y a expensas de grupos económicos o de la delincuencia organizada, sin derechos laborales ni prestaciones, señala Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Los empresarios no se hacen responsables, porque no hay contratos; les pagan a destajo, no hay relación que comprometa a los empresarios; esos campos son irregulares, es la informalidad agrícola, son negocios vinculados con empresas mayores . En cuanto a la delincuencia organizada, ha habido familias enteras asesinadas, a veces sólo por el hecho de cruzar cierto camino .

Entrevistado en las oficinas del organismo, ubicadas en Tlapa de Comonfort, aseguró que los indígenas jornaleros son víctimas “de la delincuencia organizada, ha habido familias asesinadas como ocurrió hace tiempo en Yurécuaro, que por el hecho de cruzar ‘cierto’ camino mataron a cinco y los dejaron en bolsas”.

En Sinaloa y Zacatecas, para no pagarles, los patrones “les dicen que se vayan porque va a llegar un grupo, porque les dicen: ‘se los van a llevar a todos ustedes’. Tanto sirven para espantarlos, controlarlos, o también para contratarlos; a veces algunos han sido llevados para realizar trabajos ilícitos, los indígenas caen en sus garras, quedan a expensas de cualquier grupo de empresarios o del crimen organizado”.