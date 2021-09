Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 5 de septiembre de 2021, p. 25

Metlatónoc, Gro., A sus 9 años de edad, la indígena Rosa Ríos Félix ya sabe lo que es ser jornalera en los campos agrícolas de Río Florido, municipio de Fresnillo, Zacatecas; esa experiencia incluye un accidente automovilístico ocurrido la madrugada del 23 de agosto pasado en la carretera Atotonilco-La Barca, en Jalisco, en el que murieron sus padres y cuatro de sus hermanos.

Su familia, al igual que la mitad de los 2 mil habitantes de Juanaca-tlán, municipio de Metlatónoc, salía cada temporada a los sembradíos del norte y el Bajío mexicanos.

Se llevó a su familia, porque aquí en este cerro no hay nada, no hay trabajo, y ellos van a buscar su vida por allá , dice Nazario Ríos Díaz, hermano de Raúl, a quien ya fallecido en el percance le robaron el dinero que había juntado de los ocho integrantes de su familia.

Quienes quedan de la familia se reúnen en la casa del fallecido padre, Raúl Ríos Díaz, ubicada en la comunidad de Juanacatlán, municipio de Metlatónoc, en la Montaña Alta de Guerrero.

Como Rosa no quiere contar lo que pasó, su hermana Maura narra lo que sabe del percance, según lo que le han contado los sobrevivientes. “Se accidentaron en una camioneta grande, yo venía en otra, iba adelante, porque mi ‘apá me dijo: ‘Tú adelántate, yo me voy a perder si me voy primero’.

Él nos marcaba (por teléfono) cuando (paraba el automotor e) iba al baño, pero (de repente) ya no nos marcó, por eso no vimos cómo fue (el accidente), ya nos dijo mi hermano (lo que pasó), y de ahí nos regresamos por ellos, ya cuando estaban en el hospital , recordó.

Era de noche, “como las 2 de la madrugada. Veníamos de allá en Zacatecas, a donde habíamos ido a trabajar en el corte de tomate rojo, tomatillo, y se acabó el trabajo, íbamos para Yurécuaro (Michoacán). Creo que la camioneta se volteó, es que venían 10 personas; sabemos que se volteó en un puente.