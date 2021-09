Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 5 de septiembre de 2021, p. 19

Madrid. Un derrame de petróleo de más de 22 kilómetros de largo fue descubierto en el Golfo de México tras el paso del huracán Ida, que esta semana ha causado estragos por todo Estados Unidos, dejando más de 48 muertos.

El derrame se encuentra cerca de la localidad costera de Port Fourchon, en Luisiana, donde tocó tierra el huracán por primera vez.