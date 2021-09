Las otras asociaciones castigadas que no consiguieron su registro son: Agrupación Cívica Democrática, Ahora Nosotros, Ciudad Libre, Movimiento Republicano por la Ciudad, Avance Ciudadano, Comerciantes Unidos de la Gran Tenochtitlan, Organización Social Participativa, Generación Progresista y Proyecto Integral Democrático de Enlace.

Algunas conductas infractoras reportadas por el IECM fueron no acreditar la apertura de cuentas bancarias, inconsistencias contables, falta de registro de depósitos, no sustentar aportaciones en especie conforme al valor del mercado ni con contratos, así como no registrar egresos, entre otras.