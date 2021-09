Lo que siguió desató la defensa masiva de los capibaras. Lejos de reocupar la totalidad del humedal, se concentraron sólo en donde habitan los ricos (una acción en cierta manera inexplicable, porque las zonas abiertas se encuentran en la dirección opuesta). Llegaron entonces las protestas, la ironía y los memes: La guerrilla carpincha ocupa el humedal de Nordelta ; El Ejército Carpinchista de Liberación Humedal avanza ; Car Pincho Marx organiza la resistencia . Y los reclamos de la sociedad a que no toquen a los animales. El País resumió la situación de la siguiente manera: Una invasión de carpinchos agita la guerra de clases en Argentina . Y The Guardian: Attack of the giant rodents or class war?

No es imposible que los animales se estén rebelando desde hace tiempo y no nos hemos dado cuenta. Sobre todo si se han transformado en un objeto de gula de los humanos. Si fuera así, y el virus del Covid-19, por ejemplo, saltó de un animal a un ser humano, no habría entonces que sorprenderse. Hace mucho tiempo que se canceló el argumento de que los animales son parte de la cadena alimentaria de las sociedades. Hoy en día son objeto de una desaforada incontinencia alimentaria, sirven como conejillos de indias para hacer pruebas de centenares de mercancías o experimentos científicos y se emplean indiscriminadamente en la industrias del vestido y de la ornamentación.