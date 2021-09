En tanto, los opositores han anunciado que demandarán garantías para el próximo proceso electoral del 21 noviembre, entre las cuales se encuentran que se acepte la inclusión de observadores electorales internacionales.

Hijo de Maduro encabeza delegación gubernamental

La delegación gubernamental está integrada por Nicolás Maduro Guerra (hijo de Maduro) y Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Francisco Torrealba y Diva Guzmán; William Castillo, viceministro de Política Antibloqueo; Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología; Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y Genifer Garvett, integrante de la dirección nacional de la juventud del PSUV, de acuerdo con medios venezolanos.

En tanto, la representación opositora la conforman el abogado y ex alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde, que coordina el grupo, Claudia Nikken, secretaria ejecutiva de la delegación, la ex diputada Mariela Magallanes, el secretario general de Primero Justicia, Tomás Guanipa, el dirigente del partido Copei, Roberto Enríquez, el ex diputado Stalin González, el político Luis Emilio Rondón y el ex diputado Luis Aquiles Moreno, según medios locales.