El partido guinda impugnará

Rechazó la existencia de un financiamiento paralelo y subrayó que no hay pruebas de lo planteado por la autoridad, pues todo se ha basado en suposiciones, y anunció que impugnará la sanción ante el tribunal electoral.

Por lo que respecta al PT, la sanción impuesta es de 119.8 millones de pesos, por el desvío de recursos públicos destinados a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis).

Favela explicó que María Guadalupe Rodríguez, esposa del dirigente petista Alberto Anaya, recibió del gobierno de Nuevo León 260 millones de pesos entre 2015 y 2017 para la operación de los Cendis, de los cuales 59.9 millones fueron transferidos a Héctor Quiroz García, comisionado nacional del PT en Aguascalientes, quien no tiene ninguna relación con esas escuelas.

Quiroz, a su vez, entregó a Elsa Lilia Peinado, también militante sin ninguna relación con los centros educativos, 30.2 millones de pesos.

Contra el argumento de defensa de que el dinero entregado al comisionado de Aguascalientes formaban parte del pago de un crédito que dio a los Cendis, Murayama resaltó que no hay rastros de dicho empréstito en el sistema bancario.

El representante petista Pedro Vázquez reclamó que las pruebas presentadas por el PT no se valoraron, que no hubo exhaustividad en la investigación y no se aclaró cuáles fueron los beneficios que obtuvo la fuerza política. Recordó, además, que el PRI se desistió de la queja en su contra al no encontrar elementos probatorios.

Por otra parte, el Consejo General del INE confirmó la multa por 28 millones de pesos impuesta a MC por las aportaciones que realizaron familiares del ahora gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, al partido. Se comprobó que su madre y hermanos entregaron 14 millones de pesos en beneficio de su candidatura, sin tener capacidad económica para ello. La autoridad electoral confirmó que esos recursos provinieron de tres personas morales.