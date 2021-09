Lamentamos las interpretaciones equivocadas que se hayan podido hacer a este evento en donde NO se suscribió ningún acuerdo político, sino un texto donde se manifestaba la disposición individual de trabajar en la defensa del estado de derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada, la defensa de nuestras libertades, democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia.

Dirigencia extraviada

A propósito de la mencionada reunión, el ex presidente Felipe Calderón señaló en Twitter que la dirigencia del PAN hace buen rato que está extraviada. Hoy, una vez más, el acuerdo con Vox lo demuestra. Y que no vengan con el cuento de que no les hacen caso los senadores, eso está peor. Ojalá cambien ya de dirigencia. Por esas y otras cosas salimos muchos .

Sin embargo, diversos usuarios de ese espacio criticaron al michoacano al recordarle que su esposa, Margarita Zavala, fue elegida diputada por el PAN, en alianza con el PRD y el PRI.