López Obrador llamó a no caer en la manipulación y aseguró que los amparos son también un asunto de intereses, imagínense el negocio para las farmacéuticas. Es legítimo que todos quieran vender y promover que a los recién nacidos hay que vacunarlos, pero no se puede ir en contra de la ciencia sólo por el lucro .

Aclaró que no se trata de falta de cuidado en el bienestar de infantes y adolescentes, pero destacó que “si no hay investigación sobre los efectos que pueda tener la vacuna en los niños, cómo se les va a aplicar si en este caso podría tener reacciones que les afecten (…) No es que no queramos vacunarlos, es que la OMS no lo está recomendando”.

Y agregó que si hace falta lo vamos a hacer, pero no hay que dejarnos manipular. No sabemos qué intereses hay, porque cualquier farmacéutica, tienda, comercio, ¿cuál es su misión?: vender, pero nosotros tenemos que actuar con criterio, que es lo que estamos haciendo .

A escala nacional se presentaron amparos en Baja California (11), Chihuahua (cinco), Coahuila (nueve), Querétaro (nueve), Puebla (ocho), Michoacán (cuatro), Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí y Sinaloa (dos, respectivamente); Chiapas, Guanajuato, Morelos, Sonora y Tamaulipas (uno por entidad).