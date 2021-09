Agregó que el blanquiazul mostró su talante autoritario en ese encuentro con Abascal, quien pretende venir a México a dar lecciones. Se equivoca además al sostener que el país va al comunismo .

En tanto, su compañera de bancada Antarez Vázquez consideró que los panistas se quitaron la máscara y actuaron como los conservadores que fueron a buscar a un emperador a Europa, aunque luego se encontraron con Benito Juárez.

Con Vox ni a la esquina , sostuvo el senador Zepeda, quien resaltó que no hay ninguna alianza, acuerdo ni agenda común con Abascal. Precisó que no fue invitado a la polémica reunión porque estuvo todo el día en la negociación de la Ley Federal de Revocación de Mandato, pero de todas formas no habría asistido, ya que no coincide con ideas racistas y xenófobas.

Dejó claro que fue un error ese encuentro, pero sólo eso, ya que el coordinador Julen Rementería es un buen hombre , quien aclaró ya que no se pactó alianza alguna.

En entrevista aparte, Kenia López Rabadán subrayó que como feminista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado no podría reunirse nunca con Abascal. Cada quien debe asumir su responsabilidad, enfatizó.

El ex presidente del PAN Gustavo Madero advirtió que ese partido no debe ir a ningún extremo, ni de izquierda ni de derecha, sino al centro del espectro político.