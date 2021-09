Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador introdujo el tema cuando hablaba de la forma en que llegó al gobierno, con el apoyo del pueblo, sin establecer relaciones de complicidad con nadie. Yo no estoy aquí por los potentados, por los que no pagaban impuestos , subrayó.

No obstante, fue enfático en la vigencia en México de la libertad de reunión de grupos de cualquier tendencia y, a diferencia de lo ocurrido desde el siglo pasado, dijo, en su gobierno no se aplica el artículo 33 de la Constitución, puerta de expulsión de extranjeros inmiscuidos en asuntos internos.

Ya ven, hasta ayer vinieron unos extremistas de España, del Vox. Se reunieron con el PAN, porque son lo mismo, nada más que simulaban los del PAN y otros que eran demócratas y no, son conservadores, ultraconservadores, casi fascistas, y está retoñando todo eso en España. Muy lamentablemente porque el pueblo español es un pueblo liberal, progresista, muy trabajador, muy honesto, y esto que está retoñando es lo peor, son los más autoritarios, clasistas, racistas, corruptos , dijo.

Hay todo un escándalo –agregó el mandatario mexicano– por actos de corrupción del rey (Juan Carlos), toda una inmundicia que no tiene que ver con la mayoría del pueblo español, esta es una minoría, pero que está tomando mucha fuerza, es como un retoño del franquismo .

En su más reciente libro A la mitad del camino, López Obrador habla de su pensamiento: “soy humanista... porque en ese entonces (2006) los más despiertos decían: ‘bueno, pero a ver, acláranos, ¿eres como (Hugo) Chávez o como Lula?’, porque si decía yo que era como Lula, como que, bueno, no estaba tan mal. Le digo: no, soy Andrés Manuel, nací en Tepetitán, Macuspana, Tabasco, y me guío por los ejemplos y las enseñanzas de nuestra historia, me guío por lo que hizo Hidalgo y Morelos, y Juárez y Madero, y Villa y Zapata, y el general Cárdenas”.