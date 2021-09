▲ Foto tomada del booklet del disco John Cage: Works for Piano 7, volumen 34 de The Complete John Cage Edition, de Margaret Leng Tan.

Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 4 de septiembre de 2021, p. a12

En los 555 días que han transcurrido de la pandemia, la música no ha dejado de sonar. Su función terapéutica, su manera de acompañar, es la guía.

Pongamos a sonar ahora una música que además de amable, es muy divertida.

En primer lugar, el disco The Art of the Toy Piano, de Margaret Leng Tan. Y luego: She Herself Alone: The Art of the Toy Piano 2.

La música para piano de juguete tiene larga historia. El repertorio ha crecido y forma parte del tesoro de la música de concierto gracias a un pequeño ejército de pianistas que se han especializado en esas miniaturas.

De entre todos ellos destaca la pianista Margaret Leng Tan (Singapur, 1945), quien vive en Manhattan con tres pianos Steinway de cola, nueve pianos de juguete y dos perros. Fue alumna del compositor John Cage (1912-1992), autor de música para pianos de juguete, pionero en ese territorio en cuanto hallazgo, descubrimiento.

La idea permanente de John Cage (Juanito Jaula, para los cuates) fue siempre el descubrimiento de nuevos sonidos. Escribió su Suite para piano de juguete, en 5 movimientos, para una coreografía de su pareja, el coreógrafo Merce Cunningham, y esa partitura, con la subsecuente Música para pianos de juguete amplificados, se convirtieron en referente.

No se trata, evidentemente, de ninguna ocurrencia. Además de sus cualidades musicales, técnicas, proporciona una sensación muy agradable en el escucha, equivalente a recuperar la noción de infancia, el estado inicial de asombro, limpidez, ingenuidad, todos los valores de lo pueril, tan mal interpretados, rechazados, reprimidos y controlados en la sociedad.

El sentido libertario de toda la música que escribió John Cage está a sonrisa abierta en su repertorio para pianos de juguete.

Si ya puso usted a sonar, hermosa lectora, amable lector, el disco de Margaret Leng Tan, nombrado líneas arriba: The Art of the Toy Piano, sugiero un paréntesis para reír a carcajadas.

Ponga usted, por favor, en el buscador de la aplicación Spotify las siguientes palabras: “Music for Amplified Toy Pianos John Cage, Juan Hidalgo, Walter Marchetti” y le garantizo que va usted a reír a carcajadas.

Es una obra plena de hallazgos de sonido, interés primordial de John Cage, con los ingredientes acostumbrados de sus obras: partitura diferente a la tradicional, en este caso siete hojas de plástico transparente que asemejan mapas, croquis, señalizaciones, en lugar del papel pautado tradicional.

Dos pianistas se sientan en el piso, frente a sus pianos de juguete, que miden, los pianos, unos 40 centímetros de ancho por 60 de altura y, junto a ellos, los pianistas y los pianos, un arsenal de artefactos para hacer sonidos: papel burbuja, de ese que nos gusta hacer tronar nomás porque sí, un bloque de madera, pequeños cuencos tibetanos y, aquí viene lo más divertido: una figura de un cochinito de juguete, que al oprimirlo emite sonido.

En el caso del disco que sugerimos, con Juan Hidalgo y Walter Marchetti, ellos eligieron en lugar de un cochinito, una vaca, ¿o es un becerro, una cabra, un borrego? Porque sólo escuchamos el sonido, no existe video para confirmarlo. ¿A usted, bella lectora, amable lector, a qué le suena?, ¿a vaca, a becerro, a borrego, a cabra?, ¿a cerdito?

Lo cierto es que aun los escuchas más solemnes a quienes he invitado a escuchar esta obra, ríen a carcajadas cuando suena el ¿balido, mugido, gruñido?

Es como si estuviéramos en una reunión de trabajo y todos están muy solemnes y de pronto, como acto libertario, apachurramos la ¿vaca, becerro, cabra, cochinito? de juguete y todos ríen a carcajadas.

Por cierto, en un momento determinado de la obra se escucha el sonido de un beso.

Y ahora sí, estamos listos para poner a sonar The Art of the Toy Piano, de Margaret Leng Tan:

Comienza con una deliciosa tarantela, esa danza que se usaba en la antigüedad para curar enfermos.