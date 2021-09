Y agrega que el pasado octubre, el compositor también envió una carta a Dimitris Koutsoumbas, secretario general del Partido Comunista griego, KKE, en la que le compartía las instrucciones sobre la procesión fúnebre y su entierro.

En la carta, Theodorakis declaró: Pasé mis años más críticos, fuertes y maduros bajo la bandera del KKE. Por eso quiero dejar este mundo como comunista. Así que me gustaría pedirle que llegado el momento lo aborde personalmente para que no sólo se respete mi ideología, sino también mis luchas por la unidad de los griegos. Además, por supuesto, de todo lo que ya he arreglado, en consulta con mi secretaria Rena Parmenidou y el amigo y presidente de la Asociación de Amigos Pancretanos, George Agorastakis .