Mientras organizaciones ambientalistas celebraron la próxima publicación de la modificación de la norma oficial 001 de la Semarnat en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas residuales en aguas y bienes nacionales, el sector industrial y el agropecuario manifestaron su rechazo, a pesar de que la regulación llevaba 25 años de no actualizarse. Entre los argumentos de los empresarios están que se deberán destinar recursos para modificar las plantas de tratamiento de aguas residuales.

La Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento en un pronunciamiento señaló que no es viable su aplicación y para cumplir con ella se tiene que dar una reingeniería, rehabilitación, operación y mantenimiento de 3 mil 960 plantas de tratamiento, para lo cual se requieren 700 mil millones de pesos. Además dijo que no fueron consultados. Pidió no se publique hasta que haya un programa que haga viable su cumplimiento.

Por su parte, el Consejo Nacional Agropecuario consideró que esto afectará a los usuarios del agua, que tendrán que cambiar, de manera innecesaria, sus actuales plantas de tratamiento de aguas residuales con el propósito de alcanzar parámetros innecesarios .