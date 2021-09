“Pues me quedo ahí. ¿No me quieren dejar pasar? Pues aquí me quedo. Yo también quiero protestar, porque no debemos nada, hemos tratado a las maestras y maestros como se merecen, no se les insulta, no se les desprestigia, no se les reprime. Recuerdo los ataques hacia el magisterio en administraciones anteriores –lo que pasa que yo no odio, aunque no olvido, y ya soy mayor de edad, ya estoy chocheando, pero me funciona bien la memoria–”, desde calumnias hasta meter a la cárcel a dirigentes como el líder de Oaxaca, acusado de lavado de dinero en el sexenio de Peña Nieto.

En otro tema, el Presidente refirió que su libro A la mitad del camino va muy bien en ventas, no como pan caliente , pero se está vendiendo muchísimo (por el interés) de ciudadanos que buscan información más allá de las usuales o las falsas.

Además, pidió revisar lo que sucede en España, donde, con todo respeto, está aumentando mucho el precio de la luz y de los combustibles, y hay inconformidad, y son las empresas que también aquí eran las predilectas .

Reiteró que él es partidario del libre mercado pero no de la libertad del zorro en el gallinero, de dejar a los consumidores en el desamparo frente a los monopolios.