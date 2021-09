“Miren lo que dijo, ¡ay, nanita!: ‘en el PRI no obedecemos a ningún presidente de la República’. ¿Ha habido otro que no obedezcan? ¿No obedecían a Peña?, preguntó. Pero es mala información, porque yo no tengo nada que ver… ‘no recibimos órdenes de nadie, no nos subordinamos a nadie, no obedecemos a ningún presidente de la República, ni presente, ni pasado en este país’ –masculló. ¿Cómo está eso? Nada más le mando decir que no me conoce o lo malinformaron.”

El mandatario se enfocó en uno de los muchos capítulos de la historia de colusión entre autoridades y empresarios. El caso Agronitrogenados que llevó a la cárcel a Ancira, quien tras prometer que devolvería los 200 millones de dólares al fisco, ahora aplica con sus abogados la táctica dilatoria.

Creo que están mal aconsejando al señor Ancira; ojalá reflexione, porque si ya había aceptado un acuerdo, lo que procede es que lo cumpla. No va a obtener beneficios si busca, con abogados leguleyos, dar la vuelta a lo que ya se acordó.Debería estar agradecido; sabe muy bien que vendió a sobreprecio esa planta.

La recomendación reiterada fue por las buenas. “Él tiene un acuerdo, pues lo mejor es que lo cumpla, que no les haga caso a los abogados; que ni siquiera esté pensando que una vez que yo me vaya va a poder hacerlo; eso es una aventura. No hay cosa más importante en la vida que la tranquilidad y el vivir en paz. Si le están diciendo: ‘vamos a aplicar tácticas dilatorias, va a ir pasando el tiempo, ya se va el presidente y con el que llegue nos vamos a entender’. Pues eso es muy incierto.”

Y de paso, pidió no hacer caso a Rubén Moreira, “que le podría estar diciendo: ‘no va a pasar nada, no te preocupes’. Como le prestaba el avión, que (Ancira) no esté pensando que porque ya está Moreira de coordinador del PRI en la Cámara de Diputados lo va a proteger, lo va a ayudar, que es el mismo tiempo de antes. Pues no. Todos sus amigos políticos, a los que ayudaba, les prestaba el avión; no uno, varios. No lo van a ayudar, además no pueden. Y yo no voy a estar haciendo gestiones en favor de nadie y perdiendo autoridad moral”.