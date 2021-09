E

l libro que llamé un acompañante inesperado en mi camino, Happiness, Flourishing and the Good Life ( HFGL; Routledge) de Thomson, Gill y Goodson (TGG), y que empecé a narrar en las entregas del 23 y 30 de julio, identifica cuatro tendencias erróneas en el estudio del bienserestar (BSE), de las cuales abordé las primeras dos: 1. No distinguir bien lo evaluativo de lo empírico; 2. No distinguir bien valor instrumental (VI) de valor no instrumental (VNI). Hoy narro las otras dos: 3. No distinguir entre lo valioso y su medición, y 4. Ignorar la subjetividad de la experiencia. Sobre la 3ª tendencia errónea señalan que hay una falla endémica en separar valioso y medición de dicho valor . Los indicadores de X son distintos que X mismo. Un aumento de la temperatura no es lo mismo que su medición. Podemos tener el 1° sin el 2°. La afirmación: la utilidad es una medida del BSE no es lo mismo que la utilidad es el BSE. Cómo medimos el BSE no define qué es el BSE. Los procesos de tratar de entender el BSE y el de descifrar como medirlo, están separados. El concepto tiene que ser explicado en toda su riqueza sin la confusa restricción que debe ser simplificado para hacerlo medible. TGG señalan que, aunque a veces los tres errores analizados hasta aquí son falacias inocuas, pueden constituir errores graves que nos lleven a identificar mal lo que realmente importa. Enuncian los tres errores positivamente, como principios para el estudio del BSE: 1. No simplificar nuestra concepción del BSE para medirlo. Debemos hacer nuestra concepción rica y compleja y resolver cómo puede medirse. Debemos separar claramente la exposición del concepto y su medición. 2. No confundir causas del BSE con sus elementos constitutivos. Debemos entender bien entre qué elementos se dan las conexiones causales, lo que requiere estudios empíricos referidos a la naturaleza del BSE que debieran tener una relación sinérgica con el trabajo conceptual. El trabajo empírico no debe estar sólo dirigido a lo que causa/facilita el BSE. 3. El trabajo conceptual que un marco para el BSE requiere, debe incluir cómo darle determinantes empíricos a una concepción evaluativamente rica del mismo.