Enrique Galván menciona siete éxitos. Pero yo, y millones más, enunciamos un octavo gran éxito: a millones de mexicanos con la pensión para adultos mayores, la 4T simplemente nos ha hecho felices, pues ya podemos comer y no morir de hambre. Ello, sin costo fiscal abatiendo a la corrupción.

Ante todo lo anterior, me vienen a la memoria el problema de Platón, el de Orwell, y el de Noam Chomsky en su gramática generativa, lo cual formulo así: ¿Por qué, ante tantos éxitos económicos y políticos del Presidente y de la 4T, Morena, a su vez hace tan poco en beneficio de México?

Pero sé que la oposición (PAN-PRI-PRD-MC y toda la otra chiquillería, medios y demás) también está sometida a ese dilema chomskyano. ¿Por qué ante tantos éxitos son tan mezquinos, avaros y ciegos como para no reconocer que México sí está, no sólo cambiando, sino transformándose? De esos ciegos volvería a decir San Anselmo: por ser insensatos . En referencia a aquel clásico argumento: Deus, est id quid magis cogitari nequit. Atque, si Deus non existit, non esset id quod magis cogitari nequit. Ergo, Deus existit. (Dios es aquello en lo que no se puede pensar más. Y si Dios no existe, no habría aquello en lo que no se pueda pensar. Por tanto, Dios existe).

Rubén Mares Gallardo

Insta a revertir los cambios neoliberales

La gran devastación que el monetarismo neoliberal ha hecho en toda la historia capitalista no sólo ha afectado, acaso de manera irreversible, los cimientos estructurales sociales, sino que ha puesto en jaque la existencia y vida del planeta. Esto nos ubica en el mayor y gran paradigma de la humanidad. En tal circunstancia se inscribe la mitad del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El informe presidencial de este primero de septiembre parece encontrar su clímax en su declaración Paramos en seco las privatizaciones del sector energético y no damos más concesiones . Y logros en incremento salarial, asistencia social, remesas récord y reservas internacionales elevadas, entre otras. Sin embargo, los estragos del saqueo y el daño de las reformas neoliberales arrasaron con la estructura social. Lo ideal es revertir total y absolutamente.

Regresarnos todas las empresas públicas, los fondos de retiro de los trabajadores y crear un presupuesto multisectorial, público, privado y trabajadores, en campo e industria y generar la riqueza. Señor Presidente, trae bono político completo, se lo canjeamos por el económico-social. La historia es incompleta a la mitad del camino. ¡Por favor, no!

Ismael Cano