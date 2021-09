Al llegar a esta conclusión, subrayamos que no pretendemos resolver definitivamente ninguna reclamación jurisdiccional o sustantiva en la causa de los demandantes. En particular, esta orden no se basa en ninguna conclusión sobre la constitucionalidad de la ley de Texas, y no limita de ningún modo otras impugnaciones, incluyendo las cortes estatales , indicó el tribunal en un fallo sin firmar.

El presidente de la Suprema Corte, John Roberts, y los otros tres jueces liberales del organismo, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, emitieron comunicados por separado para expresar su desacuerdo con la mayoría.

Sotomayor calificó de sorprendente la decisión de sus colegas conservadores. Ante una solicitud de prohibición de una ley flagrantemente inconstitucional diseñada para prohibir que las mujeres ejerzan sus derechos y evadir el escrutinio judicial, una mayoría de jueves ha optado por enterrar sus cabezas en la arena , escribió.

El resultado de la votación puso de manifiesto el impacto de la muerte de la juez liberal Ruth Bader Ginsburg el año pasado y de la decisión del entonces presidente, Donald Trump, de sustituirla por la conservadora Amy Coney Barrett. Si Ginsburg hubiera formado parte del tribunal, la suspensión de la ley habría recibido cinco votos.