Sobre lo ocurrido en esa fecha, la SSEJ dijo que se trató de una salida para ir a un partido de futbol y uno de voleibol , y por tanto, al tratarse de traslados legales , no existen represalias en perjuicio de alguna policía de custodia .

El presidente de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón, dio a conocer la recomendación, en la cual se documenta no sólo cómo las presas eran sacadas con frecuencia para acudir a diferentes eventos, sino que cuando las custodias denunciaron las irregularidades, dos de ellas fueron destituidas y varias cambiadas a otras cárceles fuera del área metropolitana de Guadalajara.

En cuanto al despido de las dos custodias que denunciaron las salidas de las presas, aseguró que no hay violación de los derechos humanos, puesto que, en el caso de las dos conclusiones de contrato, la no renovación se realizó en estricto apego a los derechos. Además, estas personas no tomaron parte en los traslados y tampoco han presentado alguna queja sobre la conclusión de su relación laboral , argumentó la dependencia.

Respecto al aliento alcohólico detectado en 11 reas que salieron, afirmó que esa situación fue detectada por el mismo personal de reinserción social y se emitieron las sanciones correspondientes (no se precisa qué sanciones ni a quiénes) con la finalidad de evitar fallas similares de la que ninguna institución está exenta .

En su recomendación, la CEDHJ emitió una serie de medidas para mejorar las condiciones de vida de las internas y evitar nuevas violaciones a los derechos humanos de reclusas y custodias; sin embargo, para la SSEJ esas medidas ya se venían aplicando desde el inicio de la administración a cargo del gobernador Enrique Alfaro, del partido Movimiento Ciudadano.

En 2002, durante el gobierno del panista Francisco Ramírez Acuña, ocurrió un caso similar en el cual dos internas fueron sacadas de prisión para ir a una fiesta, lo que generó un escándalo público que terminó en el despido del entonces secretario de Seguridad Pública estatal, Efrén Flores Ledesma.