De la redacción

Periódico La Jornada

Viernes 3 de septiembre de 2021, p. 6

Los Señores, así se llama la banda, se unen al homenaje discográfico titulado Cornelio Reyna… Por siempre. La canción elegida por este cuarteto es Botella envenenada a la cuál le dan un giro de 360 grados, pero en la vuelta, regresa bañada de una base rítmica contundente hecha por Elohím en la batería y por el maestro José Aréan en el bajo; mientras los hermanos Lara –Bon y Marcelo– se encargaron de las guitarras de seis cuerdas y la voz blusera/ campirana principal corre a cargo de Marcelo.

“Esta canción la escogimos –dice Marcelo– más que nada por la letra, porque la sentimos como más blusera; casi desde el título sabíamos que esta iba a ser la buena” por su parte, Bon añade el título y la canción son muy bluseras. Lo ranchero tiene contactos temáticos fuertes con el blues.

Los cuatros músicos, aceptan de alguna manera, que antes de esta grabación no estaban muy familiarizados con el trabajo de Cornelio Reyna. Dice Elohím: “para mí fue sorpresivo cuando Marcelo y Bon me enseñaron el material, porque la verdad, no conocía nada de Cornelio Reyna, pero siempre se aprende algo nuevo. Entonces, ver el arreglo de Bon y que me dejaran jugar en mi estudio y meterle la batería al estilo Los Señores fue difícil porque no se trata nomás de tocar y, más, porque la canción es muy conocida con Los Temerarios, pero mucho me ayudó el bajo del maestro Aréan para llevar a cabo este sonido. Y es, como el primer escalón, para escuchar más música mexicana y quitarme los prejuicios de ‘soy muy roquero’. Aquí, participa José Aréan “hay géneros que parece que no se tocan, pero en realidad sí muy de cerca, cuando ves la raíces del blues y del rock, la música mexicana y los cantos negros de los esclavos en las fincas algodoneras, tú dices ¿cómo puedes meter esas cosas en el mismo cajón? Esto sucede justo con la ranchera; ahora nos damos cuenta que es muy blusera pues los tres acordes son los mismos del blues. Esta canción tiene más notas, y por eso puedes tocar Las Mañanitas o México lindo y querido; entonces, es interesante lo que pueda aflorar, en este caso, de manera afortunada con Botella envenenada”.