Si bien, en 2018, Andrés Manuel López Obrador tenía suficiente respaldo en el Congreso para modificar esta normativa, el tema no se planteó. Fue una decisión política del Presidente, no preocupar a los mercados ; y, ahora, independientemente del capital político que eso requeriría , modificar la legislación implica una vuelta de 180 grados que entre los inversionistas se puede percibir un poco tarde , dijo.

A pregunta expresa sobre por qué la hacienda pública no asume la deuda de Pemex para sanearla, Ramírez de la O, respondió que sería muy lógico si no existieran una serie de restricciones normativas que quedaron impresas en la roca, a partir de la reforma energética . Al quedar como empresa productiva del Estado , la ley prohíbe que el gobierno federal garantice la obligaciones de la petrolera.

Así que con Pemex se irá poco a poco y “muy ad hoc”; pero el gobierno mexicano está en plena disposición para seguir apoyándola. Además de los apoyos financieros, existe con los directivos de la empresa una mayor retroalimentación de cosas que son necesarias hacer y reordenar .

Nueva narrativa

Moody’s mantiene en Baa1, con perspectiva negativa, la calificación de los bonos gubernamentales de México, todavía en grado de inversión, pero alerta que los anuncios de cambios en política pública hechos por el presidente generan incertidumbre. A finales de julio llevó un poco más en terreno especulativo a Pemex, pues recortó su nota de Ba2 a Ba3.

De cara a la segunda mitad del sexenio, que inicia con Ramírez de la O como secretario de Hacienda, el funcionario consideró que ya se hicieron las reformas que eran prioritarias para el Presidente y que los órganos de gobierno y el aparato político del Congreso ya están bien entendidos filosóficamente . Ahora resta ir a la ejecución, los detalles, y al cierre de las cuentas fiscales en 2024, añadió.

Frente a los representantes del mercado dijo que el gobierno actual ha sido claro en las acciones de política, también en las palabras, pero yo me fijo más en las acciones . En ese sentido, explicó que es prioridad para la economía de México el vínculo con Estados Unidos, al grado de que es eje de la recuperación en 2022 y oportunidad de crecimiento para 2023 y los años siguientes.