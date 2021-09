Después de su debut el sábado en esta justa veraniega, Shepherd finalizó quinta en 200 metros estilos en la categoría SM8. Estoy aquí para disfrutar, he podido llegar a participar, he cumplido mi objetivo de estar en los Juegos , señaló la nadadora, quien también compitió el miércoles en 100 metros braza (SB7), sin conseguir clasificarse para la final.

La joven deportista describe su primera participación en los Paralímpicos como un momento irreal al recordar que he hablado de esto con mi familia durante cinco años y finalmente ha llegado .

Shepherd sólo tenía 14 meses y vivía en el campo vietnamita cuando sus padres biológicos, que tenían una aventura extramatrimonial y no podían casarse, decidieron poner fin a sus vidas y a la de su bebé. Ambos murieron en la detonación de la carga explosiva. Los médicos lograron salvar a la pequeña Haven, propulsada a una decena de metros, pero tuvieron que amputarle las dos piernas. Dos meses más tarde una familia estadunidense la adoptó, para comenzar en Missouri una nueva vida.

Hay gente que ni siquiera conoce su historia. Yo me he convertido en quien soy porque sé quién era antes de poder vivir esta vida , dijo.

Shepherd asegura que nunca ha tenido resentimiento hacia sus padres biológicos, sí compasión por su madre. Siempre he pensado en su sacrificio , dijo. Me ha dado esta vida increíble en Estados Unidos, con fiestas de cumpleaños, videos de Navidad... He tenido una infancia increíble , aseguró.

Creciendo en Missouri con seis hermanos y hermanas, afirmó que nunca se ha sentido excluida por su discapacidad y que se pone las prótesis como si fueran gafas.

Puede ser el décimo entrenamiento de la semana y estoy muy cansada, no quiero ir, pero al mismo tiempo tengo ganas de estar lejos de mi teléfono y de mis piernas, sin necesidad de preocuparme de lo que debo hacer después. Me da un sentimiento de paz , explicó.