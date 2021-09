A

la luz de la consulta del 1º de agosto, recobra impulso la discusión que se inició en 1998, cuando integrantes del Comité 68 interpusieron una demanda judicial por el crimen de Estado cometido el 2 de octubre de 1968.

Muchos de los opinadores que suelen ocuparse del tema de los derechos humanos calificados como progresistas intentaron desalentar la decisión del Comité 68 de judicializar el caso, calificándola de ingenua y afirmaban que lo que procedía era demandar que se creara una comisión de la verdad que investigara lo ocurrido en Tlatelolco. No obstante, el comité no desistió en su empeño y la entonces Procuraduría General de la República (PGR) –que inicialmente adujo que los posibles delitos de 1968 ya habían prescrito– tuvo que admitir la demanda, después de que el Poder Judicial le ordenó hacer la investigación.

Cuando Vicente Fox llegó a la Presidencia creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), el entonces canciller, Jorge Castañeda, se opuso a su creación arguyendo, al igual que los otros opinadores progresistas, que no era procedente la judicialización del caso y que, por el contrario, lo que había que hacer era una comisión de la verdad. No tuvo éxito: el secretario de Gobernación, Santiago Creel, le ganó esa disputa.

La fiscalía enriqueció el trabajo de documentar la verdad histórica que ya habían desarrollado los demandantes y muchos otros y concluyó –entre otras averiguaciones previas– la correspondiente a Luis Echeverría Álvarez, al que consignó por el delito de genocidio.

Los personajes que habían pugnado en contra de que se judicializara el caso de 1968 hicieron una campaña en los medios de información con otra argucia: aseguraban que el genocidio (que es un crimen de Estado y no prescribe) no correspondía a los hechos del 2 de octubre y presionaron directa e indirectamente al titular de la Femospp, Ignacio Carrillo Prieto, para que reclasificara el delito. Como él no cedió a presiones, lo acusaron públicamente de que lo que realmente pretendía era que el Poder Judicial resolviera en favor de Echeverría, para dejarlo impune. No fue así.