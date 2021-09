En entrevista con La Jornada, Héctor Márquez Pitol, presidente del organismo, señaló que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha referido que esas personas no fueron contratadas directamente por una empresa o por una firma de servicios, pues varias corporaciones no alcanzaron a concluir el trámite en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializadas y Obras Especializadas (REPSE).

Refirió que datos del IMSS señalan que al menos 90 mil empresas solicitaron su trámite para estar inscritas en el REPSE, pero de esa cifra sólo 38 mil lo obtuvieron, monto que representa en 44 por ciento.

Acotó que ese dato puede ser mayor, pues en la semana pasada la STPS intensificó el trabajo para que más empresas estuvieran inscritas en el REPSE.

Resaltó que las firmas han tenido problemas para darse de alta por la falta de información y el entendimiento a quien le corresponde registrarse y a quien no, mientras que las micro y pequeñas empresas no cuentan con orientación, no tienen asesores. Además, dijo, otras tantas no sabían que debían darse de alta en el REPSE.

Por separado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lamentó que el gobierno federal no haya dado una prórroga para concluir el registro de las empresas.

No dar el tiempo adecuado para la implementación de la reforma en materia de subcontratación tiene como consecuencia el riesgo de perder empleos , señaló.

Destacó que entre los sectores que tendrán la mayor afectación se encuentran la construcción, seguridad y servicios de promoción de productos en pisos de venta.

Comentó que pese a que el proceso de registro continúa, aún existen dudas en los criterios de interpretación de la autoridad respecto a algunos sectores e industrias, generando confusiones como en el de la construcción, servicios de seguridad, la actividad de promotoría de productos, entre otros, que podrían enfrentar paros en sus operaciones, pues al no estar registradas las facturas que emitan no serán deducibles.