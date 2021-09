Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Jueves 2 de septiembre de 2021, p. 5

En el PRI no recibimos órdenes de nadie, no obedecemos a ningún presidente de la República, ni presente ni pasado en este país , aseguró desde la tribuna del Congreso el diputado Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional de ese partido, quien advirtió además que no permitirán las tentaciones del Ejecutivo para doblegar al Poder Legislativo y al Judicial e impedirán que se vulnere al árbitro de las elecciones y al tribuna que emite la última palabra en materia electoral.

Diputado por la vía plurinominal, sostuvo que su bancada tampoco permitirá que desaparezcan los legisladores de representación proporcional e insistió a lo largo de su discurso en que su partido pugnará por restablecer el estado de derecho y la gobernabilidad, ante la conducción errática de “un gobierno ausente y extraviado.