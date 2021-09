Enrique Méndez y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 2 de septiembre de 2021, p. 5

El PAN en el Congreso llamó ayer a evitar posturas extremas para lograr construir acuerdos y que el grupo parlamentario mayoritario escuche lo que tiene que decir la oposición.

Al fijar su postura sobre el tercer Informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el coordinador de los diputados federales panistas, Jorge Romero, demandó a las fuerzas políticas encontrarse en un punto medio, creíble y de equilibrio en el que se pueda construir un nuevo diálogo.

También preguntó a los legisladores de Morena cuándo han negado al Presidente algo o lo han cuestionado. El ex jefe delegacional de Benito Juárez consideró normal que haya lealtad al mandatario. El problema es cuando esta se confunde con obediencia ciega, porque cumplirle todo al jefe del Ejecutivo federal, significa que reconocen que no ha cometido un solo error, y ese ser humano no existe ni existirá.

En la sesión general del Congreso realizada en la Cámara de Diputados, el panista recordó que prácticamente todas las fuerzas políticas han gobernado el país y todas han tenido aciertos y errores. Ninguna puede venderse como una opción de futuro.