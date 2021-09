Georgina Saldierna y Enrique Méndez

El coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila, llamó a la oposición a reconocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el más honesto y se atrevió a sacudir el esquema del poder económico por encima del político. ¡Nunca los poderes fácticos podrán sobre ponerse y situarse por encima de la Presidencia!

Al presentar en nombre de las bancadas de Morena la postura sobre el tercer Informe de gobierno, el legislador sostuvo que ya se han fijado las bases sólidas para una nueva República, y después de los discursos del bloque PAN-PRI-PRD, acotó que las reformas constitucionales y legales propuestas por el Presidente se aprobaron también con votos y aportes de la oposición.

Monreal cuestionó el tono del discurso de las otras bancadas. Rechazó que haya una obediencia ciega al Ejecutivo y, en cambio, pidió a los opositores reconocer su participación en las reformas constitucionales que son pilares de la Cuarta Transformación.