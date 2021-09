Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 2 de septiembre de 2021, p. 4

En tres años se establecieron las bases de la transformación de México, aunque es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Palacio Nacional manifestó su confianza en que la población votará por que continúe mi periodo constitucional , y así sostendría su obra de lucha contra la corrupción, con austeridad, para no dejar ningún pendiente.

A la mitad de su sexenio, el mandatario –acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez– cumplió el cometido de informar a la sociedad. Sobrio en su vestir, se presentó al pie de la estatua sedente del Benemérito de las Américas (del escultor Miguel Noreña) para escuchar el toque de silencio. De ahí se encaminó al ala norte de recinto, donde vivió durante su presidencia y murió el prócer en 1872. Tras los honores, inició la lectura.

Se respeta el derecho a disentir

Ahora se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información. No se censura a nadie, no se violan los derechos humanos, el gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales. El poder público ya no representa a una minoría, sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias. Se gobierna con austeridad y autoridad moral. No se tolera la corrupción ni se permite la impunidad , resumió

Distribuidos en un espacio de 160 metros cuadrados, junto a la esposa del mandatario estuvieron la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y Julio Scherer (el consejero jurídico que habría entregado su renuncia la víspera, y del cual se espera se retire del cargo en los próximos días). Además los 30 funcionarios del gabinete legal y ampliado escucharon a López Obrador y observaron a su costado en el trasfondo la réplica del retrato del presidente Juárez, elaborado por Tiburcio Sánchez, y cuyo original fue cedido en comodato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el gobierno de Enrique Peña Nieto.