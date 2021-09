C

on un tengan para que aprendan , dedicado a los tecnócratas depredadores, el presidente López Obrador rindió su tercer Informe de gobierno en el que resumió los puntos positivos de su administración, a lo largo de la cual ha puesto al descubierto la gran farsa neoliberal y, por lo mismo, paramos en seco la tendencia privatizadora . Lo más importante, subrayó, es que están sentadas las bases de la transformación de México .

En su informe, el mandatario subrayó que en estos dos años y nueve meses de gobierno hemos tomado decisiones trascendentes, si consideramos que se ha trabajado con intensidad y en bien del pueblo. Es mucho lo realizado y sería muy difícil dar marcha atrás a decisiones o acciones que se han tomado en bien del pueblo y de la nación. ¿Cómo podrían los conservadores, por ejemplo, quitar las pensiones a los adultos mayores, las becas a los estudiantes pobres? ¿Cómo volver al lujo, a las extravagancias en el ejercicio del gobierno? ¿Cómo regresar a la condonación de impuestos a las grandes corporaciones económicas o financieras? ¿Cómo retornar a la privatización depredadora de los bienes públicos? ¿Cómo lograrían que volviera a imperar la corrupción en nuestro país? Un retroceso no sería cosa fácil. Es tan importante lo logrado hasta ahora, en este periodo, que hasta podría dejar ahora mismo la Presidencia sin sentirme mal con mi conciencia, que es lo que estimo más importante en mi vida. Tengo muy claro que debemos atender a todos con respeto, sin dejar de ayudar a nadie, pero la preferencia se debe de seguir dando a los más pobres y necesitados, es decir, debemos seguir aplicando el criterio de que, por el bien de todos, primero los pobres .