a frase más llamativa en términos mediáticos: tengan para que aprendan , dedicada a los tecnócratas neoliberales. El concepto superlativo: los récords históricos en manejo económico gubernamental (con la polémica inmediata por cuanto a la inclusión de las remesas de paisanos). La convicción a futuro: si tengo suerte y termino, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente . Y la despedida adelantada: cuando esté entregando la banda presidencial sólo diré a los cuatro vientos: misión cumplida; me voy a Palenque, les dejo mi corazón .

López Obrador en su jugo, a mitad del camino, como se titula su más reciente libro: seguro de que se ha avanzado en las 100 promesas de campaña, con excepción de dos; enfocado en la preservación de los programas de asistencia a los desposeídos, y la vista puesta en la recuperación económica a pesar del desacelerante pandémico. No hubo anuncios espectaculares ni grandes novedades: en esencia, todo ha sido dicho a lo largo de las conferencias mañaneras de prensa.

Y con este acto, realizado en un salón de Palacio Nacional, el Presidente se enfila hacia el segundo y último tramo de su encargo, con una popularidad mayoritaria, según las encuestadoras de opinión; un gabinete sujeto a cambios pragmáticos y un escenario político sin oposición organizada.

Astillas