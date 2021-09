N

o resistió la tentación de ufanarse de lo que su gobierno ha conseguido en tres años y el presidente López Obrador citó siete logros: 1. Récord histórico en remesas 2. Récord histórico en inversión extranjera 3. Récord histórico en incremento al salario mínimo 4. Récord histórico en no devaluación del peso 5. Récord histórico en no incremento de deuda 6. Récord histórico en aumento del índice de la Bolsa Mexicana de Valores y 7. Récord histórico en las reservas del Banco de México. Tengan para que aprendan , dijo a los opositores. Le faltó el número ocho: récord histórico en vacunación, que siendo un tema de salud, también puede incluirse en el económico por su impacto en esta área. De otro lado, habría que revisar entre los presidentes del prianismo quién tiene la medalla de oro en saqueo de las reservas internacionales del Banco de México. Estuvieron vendiendo dólares blandos exclusivamente a banqueros durante un largo periodo, con el pretexto de parar la devaluación. Sólo daban la información de la cuantía de las ventas y el precio, pero ocultaban la identidad de los compradores. ¿Dejó de devaluarse el peso? No. Si no hubiera sido por el saqueo hace mucho tiempo las reservas habrían superado 200 mil millones de dólares, récord histórico que se logra ahora.

Las metas

Gas Bienestar comenzó operaciones antes de lo que se había anunciado y se prevé que atienda a un millón 200 mil familias pobres en la Ciudad de México para fin de año. El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, aseguró que el cilindro de 20 kilogramos cuesta 400 pesos y el de 30 kilos, 600 pesos (en comparación a 520 y 820 pesos de los proveedores privados). Prevé ventas hasta de 50 mil cilindros en enero. La principal infraestructura es el gasoducto que viene de Cactus hasta Guadalajara pasando por Veracruz, Puebla, Hidalgo y Guanajuato. En Tula y Tepeji operan cuatro surtidores con capacidad de llenado entre 10 mil y 14 mil cilindros diarios. Este es el equipo con que cuenta Pemex en el arranque: un módulo de mantenimiento de tanques, 40 camiones tipo torton que permitirán el traslado de cilindros desde Tula y Tepeji al valle de México y 69 camionetas de reparto con capacidad de hasta 70 cilindros cada una.

Inversión en Guanajuato

La compañía Nestlé confirmó que invertirá 160 millones de dólares para ampliar, a partir de este año, su planta de Purina en Guanajuato, a pesar del clima adverso a los negocios por la violencia que prevalece en la entidad, mientras el gobernador Sinhue Rodríguez pasea por Europa. En octubre de 2020, la compañía informó que los recursos serían para nuevas líneas de procesamiento de alimentos secos y húmedos. Nestlé es una de las empresas multinacionales que más inversiones ha hecho en el país, incluso fue la primera en comunicar el desembolso de recursos al inicio del cambio de gobierno en 2018. México es uno de sus principales mercados en el mundo.