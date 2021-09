Pedro Moctezuma Barragán, académico, Coordinación Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida; Sayuri Herrera, fiscal de Investigación del Delito de Feminicidio en la CDMX; Héctor Díaz Polanco, diputado por la CDMX; Miguel Álvarez Gándara, Serapaz; Araceli Osorio, defensora de derechos humanos; Alejandro Brito Lemus, Letra S, y 355 firmas más

Denuncia lentitud de atención en el Issste a paciente con cáncer

Si mi hermano, Alejandro Tejera Gaona, que no ha sido atendido en el hospital Darío Fernández, muere, probablemente engrosará esas estadísticas que ocultan la penuria de los derechohabientes de esa institución. Desde febrero de este año presenta sangrado urinario intermitente y ante la lentitud de la atención del Issste, lo envié a un médico, quien pidió un escáner, donde se le diagnostica con cáncer en la vejiga que está afectando los uréteres y un riñón. No obstante mis protestas orales en la clínica y el hospital, así como las escritas al director general del Issste, lo único es que una trabajadora social esté a la espera que le den respuesta del hospital. El tiempo sigue su curso y dicha respuesta no llega. Lo real es que lleva ocho meses sin tratamiento y cuando tuvo cita en agosto, la aplazaron un mes más porque el médico ya se fue . Al final su fallecimiento podrá integrarse a estas estadísticas que no reflejan la inhumanidad con que el Issste atiende casos como éste. Cabe precisar que escribo lo anterior en mi carácter de tutor legal, ya que mi hermano es esquizofrénico.

Héctor Tejera Gaona

Invitación

Muestra de cine mexicano contemporáneo

El Albergue del Arte y Dragón Estudios, en su muestra de cine mexicano contemporáneo, invita a la proyección Desde un alfiler hasta un barco, de Claudia Loredo. Mañana a las 20:30 horas, en el Foro El Albergue del Arte, en Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Informes y reservaciones: 55-5554-6228. Entrada libre