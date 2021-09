Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 2 de septiembre de 2021

Moscú. Los directores de más de 20 medios de comunicación, tanto de la capital como del interior de Rusia, pidieron ayer al presidente Vladimir Putin revisar la ley que permite catalogar como agente-extranjero a cualquier periódico, revista, emisora, canal de televisión o periodista que haya recibido dinero desde el exterior, sin importar el remitente ni la cantidad transferida, lo cual pone numerosas trabas a la prensa.

En carta abierta al presidente de Rusia –firmada por 22 directores–, los periodistas proponen las enmiendas que consideran indispensables después de que hace poco el ministerio de Justicia colgó el sambenito de agente-extranjero a Dozhd (Lluvia), el único canal de la televisión local que critica al Kremlin, que no recibe financiamiento público y se distribuye por suscripción de pago vía cable o Internet.

La medida se debió a que “difundió información de otros medios ‘agentes-extranjeros’ y recibió desde 2016 cuatro transferencias foráneas”, de fundaciones o empresas de exiliados rusos, por un total de poco más del equivalente de un millón de pesos, que Dozhd declaró en su momento y se destinaron a programas de índole educativa y cultural como un maratón de poesía.

Esa cantidad, de acuerdo con Tijon Dziadko, director de contenidos del canal, equivale a 0.15 por ciento de los ingresos de Dozhd en los cinco años recientes.