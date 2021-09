Jesús Estrada

Periódico La Jornada

Jueves 2 de septiembre de 2021, p. 30

Chihuahua, Chih., Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, ex director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en la masacre de Tanhuato, Michoacán, en la que fueron abatidos 42 supuestos integrantes del cártel Jalisco Nueva generación, en mayo de 2015.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Emilio García Ruiz, confirmó que existe una investigación de la FGR contra el ahora ex director de la AEI y otros agentes de la extinta Policía Federal. El ex jefe policiaco ya no se presentó a laborar el pasado martes.