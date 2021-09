En contraste, la junta de gobierno del Banco de México, en su última reunión de 13 de agosto, a diferencia de la Fed, decidió incrementar 25 puntos base la tasa de interés interbancaria. El razonamiento de tres de los cinco miembros de esa junta es que se consideró necesario reforzar la postura monetaria a fin de evitar afectaciones en las expectativas de inflación y propiciar un ajuste ordenado de precios relativos y la convergencia de la inflación hacia la meta de 3 por ciento . Este razonamiento es el mismo que han sostenido para elevar la tasa desde 3 por ciento hasta su nivel actual de 4.5. Como se aprecia, para la junta no hay valoración alguna sobre las consecuencias de sus decisiones sobre la actividad económica y en particular sobre la creación de empleo. No la hay debido a que su ordenamiento jurídico le mandata ocuparse fundamentalmente de la estabilidad de precios.

Se espera que las economías de México y Estados Unidos lograrán recuperar los niveles que tenían antes de la llegada de la pandemia, pero lo harán con una importante diferencia de tiempo. Cada semana adicional que la economía mexicana requiera para lograr que los empleos perdidos se recuperen en sus condiciones anteriores, significará que cientos de miles de trabajadores seguirán en condiciones que no garantizan el mantenimiento de niveles decorosos de bienestar. El bien de todos, lema de gobierno de la 4T, no se logrará, habiéndose podido lograr si se hubiera puesto en marcha un plan de reactivación que pusiera en primer lugar el bienestar y no los equilibrios fundamentales, tan preciados por la economía ortodoxa.

