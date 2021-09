Ni Olaf Jaime Riverón, director de la zona arqueológica Tajín, ni Temachtiani Atenco Sánchez, arqueólogo encargado de la protección técnica y legal, ni Gabriela Gabriela Heredia Navarrete se presentaron a constatar los daños en la zona. Los únicos que hicimos el recorrido fuimos los trabajadores , aseguró, y reprobó que el área de difusión del INAH haya emitido un comunicado donde afirmaba que no hay daños.

A la fecha, el director del centro INAH en Veracruz, José Manuel Bañuelos Ledesma, “no se ha parado por la región para conocer personalmente la situación del patrimonio arqueológico de Veracruz. Y Patricia Castillo Peña, que es la responsable de la zona norte, tampoco ha venido a Tajín.

Nosotros interpretamos su ausencia con una desatención hacia el patrimonio arqueológico de Veracruz. Como trabajadores hemos hecho los reportes, pero no nos hacen caso.

Acerca de por qué el mandatario estatal dice que no se reportan daños en la zona arqueológica, Xochihui expresó: “Lo están engañando. Brau-lio Bicon, responsable de seguridad del patrimonio cultural del INAH-Veracruz, tenía que supervisar las zonas arqueológicas después del impacto de Grace, pero si este personaje no hizo este recorrido, en automático no tiene nada que reportar, ¿qué le va a decir al gobernador?”