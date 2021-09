Tuvo que hacer que la novela fuera más transmisible, dice, para que pudiera llegar directo a quien la lee, porque me parece que es más concreto lo que se cuenta. Está narrado en imágenes más precisas. Toda su extrañeza y oscuridad es real .

Fabbri (Buenos Aires, 1989) relata que ese suceso configuró mucho lo que escribe. “Mi primer libro se llama Los accidentes y hace pie mucho en El día que apagaron la luz, como si lo estuviera parafraseando y ambos hablaran de lo mismo: la idea de la peligrosidad inminente en todas partes, aunque en realidad no esté”.

“Hay un capítulo que se llama El día que apagaron la luz, con los men-sajes de Whatsapp que recibí de mucha gente distinta que me contaba qué estaba haciendo esa noche. Ahí se arma este capítulo más performático, que son todas estas voces que no sabemos quiénes son que cuentan su experiencia.”

Grito de hartazgo

Fabbri menciona que la pandemia “tiene un alcance tan grande que es imposible darle la vuelta. No tengo nada para decir sobre ella. Hay un nivel de hartazgo tan grande que ni siquiera hay un interés genuino para leer sobre el tema. Es un grito de socorro de que ‘por favor ya se hable de otra cosa’”.

Relata que, en cambio, “hace muchos años quería escribir sobre Cromañón, pero por algún motivo u otro no me atrevía. Es un tema muy delicado. Pasaron 17 años, muy pocos, para una tragedia tan grande. Sentía que era algo que debía pasar a otro plano y no quedar sólo en el mundo de las ideas y las imágenes fantasmagóricas.

Hasta que pude empezar a ha-blar con otros sobre sus experiencias y empecé a desgrabar esas vo-ces, empecé a tomar coraje para armar una partitura con todo esto.

Camila Fabbri sostiene que la cultura rollinga, del rock chabón (barrial) argentino, que era acompañada de la cerveza en la esquina y ropa característica “murió con Cromañón. Sigue habiendo algunas bandas que cumplen con este estilo de música pero son las menos.

Toda esta cultura de juntarse en la calle con grupos de amigos se perdió bastante. Ahora está más en la militancia política peronista, tal vez, pero no tanto la música, a la que se hila muy rápidamente con la catástrofe .

