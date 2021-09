C

on estilo de incontrovertible autoría (adivine, adivinador), el editorial del periódico Granma del 8 de octubre de 2001 dibujó, con pasmosa exactitud, el cuadro que 20 años después tenemos en Afganistán. Veamos:

Ayer, a las 9:00 pm, hora de Afganistán, se inició la guerra. Más que la guerra, el ataque militar contra Afganistán. La palabra guerra sugiere una contienda entre partes más o menos iguales, en que la más débil posea al menos un mínimo de recursos técnicos, financieros y económicos con que defenderse...

Sigue: “En este caso, una de las partes no posee absolutamente nada… Llamémosla, sin embargo, guerra [...] Un ­tipo de guerra verdaderamente sui generis [...] No es una guerra contra el terrorismo [...]; es una guerra en favor del terrorismo [...]; los combates serán contra los naturales del país y no contra los terroristas”.

Más: “Después vendrá la gran incógnita: ¿cesará la resistencia, desaparecerán todas las contradicciones o comenzará la verdadera guerra, aquella que fue definida como larga e interminable? [...] Millones de refugiados se esparcen ya por todas partes y las dificultades mayores están por presentarse [...]

Continúa: A medida que se vayan presentando los problemas previsibles, vendrán la toma de conciencia y el rechazo universal a la guerra [...] Hasta los propios ciudadanos estadunidenses [...] más tarde o temprano lo comprenderán.

El autor del profético editorial fue un gran revolucionario, y en varias ocasiones advirtió, con preocupación, lo señalado por el presidente Dwight Eisenhower a finales del decenio de 1950: el crecimiento exponencial del llamado complejo militar-industrial .

Datos al costo: en 2018, el presupuesto militar de EU fue de 665 mil 243 millones de dólares, equivalentes al presupuesto militar conjunto de China, India, Arabia Saudita, Rusia, Francia, Reino Unido, Alemania y Japón, en ese año. En abril pasado, el presidente Joe Biden propuso llevar el presupuesto a 715 mil millones para 2022, luego de que su país gastó 2 billones 260 mil millones en Afganistán (2001-21).