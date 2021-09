Elí César Cervantes, senador de Morena e integrante de la CNTE, pidió ayer no echar leña a la hoguera con juicios temerarios para descalificar a su agrupación. Insistió en no hacer linchamientos contra esa organización magisterial ni abonar a la confrontación ni a la crispación social entre los maestros disidentes y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Como obradorista, agregó, “he estado de lleno desde 2009 en la entrega casa por casa del periódico Regeneración. Me sumé a la fundación de Morena como partido político y participé en la lucha contra la reforma energética y otras igualmente lesivas”. Aclaró que no hablaba en nombre de la CNTE, pues es una agrupación apartidista y no tiene representantes reconocidos en el Poder Legislativo.

Cervantes llamó al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, a dialogar y resolver el problema magisterial en su estado, y recordó que no fue sólo la CNTE la que buscó al Presidente en su reciente gira por Chiapas, sino también trabajadores de la salud, del transporte y estudiantes.