Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de septiembre de 2021, p. 12

En personas menores de edad, la probabilidad de muerte por Covid es 10 o 20 veces menor respecto de otras causas de fallecimiento, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

En la conferencia de prensa matutina de Palacio Nacional presentó los informes de mortalidad 2020 en niños y adolescentes, cuya primera causa son los accidentes.

El mayor riesgo para los bebés son las enfermedades perinatales; el Covid aparece en el sitio 10; en los niños de uno a cuatro años, el primer lugar de muerte son los accidentes; hasta la novena clasificación se ubica la enfermedad provocada por SARS-CoV-2.

Igualmente, de cinco a nueve y de 10 a 14 años los accidentes son la causa número uno, mientras el Covid, la 10.

Por ejemplo, de 15 a 19 años se reportaron, en 2020, 5 mil 683 defunciones por accidentes y 258 por Covid, aunque en este caso la prevalencia de fallecimientos por coronavirus se ubica en el lugar siete.

El mensaje clave para padres, madres de familia es: Covid-19, comparado con la realidad que viven todas las personas menores de edad, es una mortalidad muy baja, muy pequeña, como digo, 10 o 20 veces menor... Covid-19 no es una forma sustantiva de riesgo , señaló López-Gatell.

Variantes y vigilancia

Por otra parte, al confirmar la aparición en México de la variante lambda, el funcionario reiteró que las recientes formas del coronavirus no son más agresivas y todas las vacunas disponibles en México muestran efectividad para generar anticuerpos, aun cuando no sea la original. Si hubiera algún riesgo se comunicará, indicó, aunque por ahora no hay alguna medida extraordinaria a tomar.