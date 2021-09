El reporte puede ser utilizado por trabajadores activos y asegurados activos que no están asociados a una relación laboral (podrán saber si están vigentes en el Seguro de Salud para la Familia, continuación voluntaria o el programa Jóvenes Construyendo el Futuro).

También está disponible para trabajadores no activos que pueden conocer el momento en que algún patrón los registre en el IMSS, y en caso de no tenerlo, el RPCI indicará que no presenta días cotizados.

Los interesados pueden tomar un curso sobre los beneficios de la seguridad social y el funcionamiento del RPCI en la página https://climss.imss.gob.mx/

Para recibir el reporte se debe descargar la aplicación IMSS Digital en el dispositivo móvil; ingresar y seleccionar en el menú RCPI . Ahí se registran los datos del trabajador y se aceptan los términos y condiciones . El trabajador recibirá un correo electrónico de confirmación.

Cualquier duda o denuncia por no coincidir la información con la realidad está disponible el teléfono 800 623 2323, opción 5 y posteriormente 4, o la página www.imss.gob.mx/denuncia