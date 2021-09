Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de septiembre de 2021, p. 3

Los opositores al gobierno se han portado bien, lo han hecho bien; ha habido un comportamiento aceptable porque estamos arrancando de raíz la corrupción y desde luego se están sintiendo afectados , consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. La víspera de su tercer Informe de gobierno –a realizarse hoy a las 10 de la mañana en el Salón Juárez de Palacio Nacional– aseguró que en las páginas de su libro A la mitad del camino incluyó una plática con Enrique Peña Nieto, quien le confesó sentirse traicionado por los potentados, y el tabasqueño repuso: la verdad ¿se acuerdan que lo convirtieron al presidente Peña en el payaso de las cachetadas, los mismos de arriba, los medios de información?

Tranquilo de conciencia

De buen humor, se recargaba en el podio de sus conferencias matutinas para expresar reconocimientos a sus colaboradores, y se asumió satisfecho, tranquilo de conciencia . Pese a los estragos de la pandemia se pudo avanzar con la Cuarta Transformación. Y así soltó de buen humor: como comprenderán, ya me podría yo ir tranquilo, pero vamos a continuar si así lo decide el pueblo, también no sólo es la voluntad del pueblo, es la naturaleza, es la ciencia, es el creador .

En cuanto a la reciente designación de Adán Augusto López Hernández como secretario de Gobernación, el Presidente señaló que el ex gobernador de Tabasco me va a ayudar a hacerse cargo de todos los asuntos públicos políticos: los nexos con gobernadores, la relación respetuosa con la Fiscalía General, con el Poder Judicial, en especial con la Suprema Corte de Justicia, y lo que se tiene que atender en el Poder Legislativo .

El Ejecutivo aseguró que dejará bien consolidado el proceso de transformación. Estoy satisfecho con lo que hemos logrado aun con la pandemia, que ha causado mucho dolor, mucha tristeza. Fue muy impactante porque se cayó la economía del país, el crecimiento económico en 8.5 por ciento .