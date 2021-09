Prensa Latina

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de septiembre de 2021, p. 28

Brasilia. La élite en Brasil tiene hoy un odio muy arraigado contra los más pobres y la clase trabajadora, denunció el politólogo estadunidense Noam Chomsky en una entrevista concedida a TV 247.

Pocas veces he visto un país en el que elementos de la élite sientan tanto desprecio y odio por los pobres y los trabajadores. Está arraigado. No pretendo saber mucho al respecto, pero desde mi limitada experiencia, eso es lo que he percibido , afirmó Chomsky.

Para el intelectual, el avance de la privatización en Brasil supone una transferencia de poder de la esfera pública a la privada, que no tiene la obligación social de beneficiar a la población.

La privatización de la empresa de Correos, por ejemplo, es un paso más en la destrucción del país , señaló el profesor.

Recordó que Brasil tiene a una de las personas que está comprometida con su ruina: el ministro de Economía, Paulo Guedes.

Mencionó el caso de la privatización de Correos, al menos las partes rentables... esa es la fórmula de Guedes, privatizar todo , apuntó.