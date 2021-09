Se calcula que el costo financiero directo de la guerra fue de 2.3 billones de dólares, pero eso no incluye costos de intereses sobre esos fondos, ni el gasto sobre el cuidado de veteranos heridos.

Pero no hay manera de ignorar que una guerra que empezó con el objetivo explícito de expulsar del poder al Talibán y que acaba dos décadas después con el retorno del Talibán al poder es por definición una derrota, la cual fue pronosticada por ese enemigo que gozaba al decir: ustedes tienen los relojes, nosotros tenemos el tiempo .

Biden concluyó que esta decisión no se trata sólo de Afganistán. Es sobre poner fin a la era de operaciones militares mayores para rehacer a otros países .

Subrayó que el único interés vital de Estados Unidos en Afganistán es asegurar que ese país nunca más pueda ser usado para lanzar un ataque contra nuestra patria , recordando que los atentados del 11-S perpetrados por Al Qaeda se originaron ahí, y que ese objetivo se logró hace una década. Advirtió que la amenaza del terror se ha metastatizado por el mundo y que continuaremos la lucha contra el terrorismo en Afganistán y otros países. Sólo que no necesitamos combatir una guerra terrestre para hacerlo , justificó.

Biden, en un breve mensaje desde la Casa Blanca ayer, proclamó que la guerra en Afganistán ya se acabó , y defendió a fondo su decisión, al afirmar que la opción estaba entre irnos o escalar y que yo no estaba por extender esta guerra infinita . Reiteró que rehusé enviar otra generación de los hijos e hijas de Estados Unidos a una guerra que debería de haber terminado hace mucho tiempo .

La guerra terminó sin gloria ni festejos, todo lo contrario, y ahora se ha convertido una guerra política en Washington. El juego entre ambos partidos –la guerra fue un aventura bélica bipartidista– ha sido en esencia infantil: evitar asumir responsabilidad por el desastre y sobre todo no ser acusados de haber perdido Afganistán .

No todos perdieron. Las cinco empresas de armamento más grandes de Estados Unidos recibieron más de 2 billones de dólares en fondos públicos durante el periodo de la guerra en Afganistán (no todo para esa guerra, pero con ese trasfondo).

Ahora, después de años en que la guerra forever frecuentemente ya no se registraba en las primeras planas, ha empezado el ejercicio intenso y el debate sobre qué pasó, como pasó, quién sabía qué y quién es responsable.

Eso no es tan fácil: como en toda guerra, la mentira fue rey. “Por dos décadas, los estadunidenses han dicho una mentira tras otra sobre la guerra en Afganistán. Las mentiras han provenido de la Casa Blanca, el Congreso, el Departamento de Estado, el Pentágono y la CIA; también de Hollywood, expertos… reporteros”, escribió el veterano periodista James Risen en The Intercept.

A finales de 2019, una investigación del Washington Post reveló con base en documentos oficiales confidenciales que altos funcionarios del gobierno fallaron en decir la verdad sobre la guerra en Afganistán durante 18 años, ofreciendo proclamaciones optimistas que sabían eran falsas y escondiendo evidencia inequívoca de que la guerra no era ganable ( https://www.washingtonpost.com/graphics/ 2019/investigations/afghanistan-papers/afghanistan-war-confidential-documents/ ).

Uno de los citados en esos documentos fue Douglas Lute, general encargado de esa guerra en la Casa Blanca durante los gobiernos de Bush y parte del de Obama, quien afirmó en entrevista oficial confidencial, en 2015, que no contábamos con un entendimiento fundamental de Afganistán; no sabíamos lo que estábamos haciendo .

Apoyo bipartidista

La guerra fue apoyada de manera bipartidista desde que comenzó (una sola diputada disidente en la cámara baja, Barbara Lee, votó en contra de esa guerra), que aunque fue lanzada por el republicano George W. Bush el 7 de octubre de 2001, fue dramáticamente ampliada por el presidente demócrata, y Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, a partir de 2008, continuada de manera incoherente por el republicano Donald Trump, y ahora concluida por el demócrata Biden, quien la apoyó como senador y después como vicepresidente.

Muchos entre los 80 mil militares estadunidenses que fueron desplegados a Afganistán a lo largo de esa guerra no sólo repiten tener la sensación de haber participado en una misión sin sentido, sino que expresan angustia y dolor por el abandono de tantos que los ayudaron, apoyaron, rescataron. Varios veteranos –junto con periodistas, trabajadores humanitarios, artistas y científicos– buscaron, hasta el último momento, maneras de salvar a sus ex colegas y colaboradores.

Es horrible ver esto. Pero siempre iba a suceder, y es mejor que nos hayamos ido ahora que en dos, o tres o en 10 años. Sólo espero que, esta vez, aprendamos la lección que no aprendimos en Vietnam. No tengo mucha esperanza que así sea , comenta la veterana militar de la guerra en Afganistán Laura Jedeed en entrevista con The Guardian.

“La guerra acabó. ¡Ya basta! No más guerras… Tiempo ahora para componernos a nosotros mismos y fortalecer nuestra propia democracia y defenderla contra nuestro Talibán doméstico. Usen el dinero de guerra para escuelas, salud, ingreso garantizado, vivienda. Nunca más. Jamás”, tuiteo el documentalista Michael Moore.

Casi dos tercios de estadunidenses, 62 por ciento, opinan que la guerra en Afganistán no valió la pena, según una encuesta reciente de AP-NORC.