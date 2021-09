Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de septiembre de 2021, p. 31

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por unanimidad la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca porque no se cumplió el requisito de consulta previa a las comunidades indígenas para su aprobación. La universidad pública fue creada para atender a pueblos originarios, pero no se les consultó para el diseño de su marco legal. El ministro Alberto Pérez Dayán propuso que la sentencia no se aplicara de inmediato, a fin de permitir el funcionamiento de la institución y dar tiempo para que se haga la consulta, propuesta que fue aprobada.