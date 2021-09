Advirtió que es el amanecer de un cambio profundo en Tlaxcala: hoy se inicia el reto de construir un Tlaxcala incluyente, para todos. Hoy se inicia la construcción de la Cuarta Transformación en el estado; han quedado atrás el proceso electoral y las pasiones que éste enciende . La entidad, recalcó, está en el corazón de López Obrador. No estamos solos .

Cuéllar Cisneros, quien a partir de ayer es la segunda mujer en gobernar el estado, ratificó su promesa de no robar, no mentir, no traicionar, principios de nuestro movimiento y las líneas de mi gobierno . Reiteró que en su administración no habrá cabida para la corrupción, la complicidad y el contubernio para nadie, sin importar partido .